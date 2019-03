Aboutaleb met ondernemers naar Golfregio

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam bezoekt van 24 tot en met 28 maart Abu Dhabi, Dubai en Fujairah in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). In Abu Dhabi en Dubai leidt hij een innovatiemissie met twintig ondernemers uit de water-, voedsel- en energiesector. Die willen in de Golfregio zakelijke kansen verkennen of hun activiteiten starten of uitbreiden.

Aboutaleb zal naast gesprekken met autoriteiten ook werkbezoeken afleggen aan Nederlandse en lokale ondernemingen in de Golfstaten. In Dubai zijn meer dan 250 Nederlandse bedrijven gevestigd. De export naar de Golfregio bedraagt meer dan 11 miljard euro per jaar.

In het Emiraat Fujairah bezoekt de burgemeester samenwerkingsprojecten op het gebied van duurzame ontwikkeling van het haven- en industriegebied waarbij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is betrokken. Aboutaleb is voorzitter van de veiligheidsregio.