Aboutaleb: maximaal 80 demonstranten bij racismeprotest

Burgemeester Ahmed Aboutaleb wil woensdag maximaal 80 demonstranten toestaan bij een manifestatie tegen racisme en politiegeweld in de VS op het Schouwburgplein in Rotterdam. Komen er meer mensen, dan gaat de demonstratie niet door, waarschuwde Aboutaleb dinsdag in een uitzending van Radio Rijnmond.

„Daar is het plein niet geschikt voor, want dan is anderhalve meter afstand houden niet mogelijk”, aldus Aboutaleb, mede reagerend op de demonstratie in Amsterdam waar maandag duizenden mensen op afkwamen. Volgens hem worden in Rotterdam 150 demonstranten verwacht. „En dat zijn er al teveel. Meer dan tachtig is dus gewoon niet mogelijk. Dat ga ik de organisatie vooraf ook al laten weten.”

Volgens Aboutaleb wordt een deel van het plein gebruikt door de horeca en zijn er meer obstakels op het plein. Hij gaat met de organisatoren in gesprek en pleit voor alternatieve demonstratievormen, zoals het vormen van een lint langs de waterkant. „Langs de Boompjes bijvoorbeeld. Zo kan je ook een statement maken en tóch anderhalf meter afstand houden”, aldus Aboutaleb tegen Rijnmond.