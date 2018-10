Aboutaleb grijpt hard in na incidenten azc

Om het aantal incidenten in het asielzoekerscentrum (azc) in Rotterdam terug te dringen, komt er per direct een stop op de nieuwe instroom van asielzoekers uit zogenoemde veilige landen. Ook wordt de beveiliging uitgebreid en worden maatregelen genomen om de uitstroom van een problematische groep migranten te versnellen. Het gaat vooral om asielzoekers die voor veel overlast zorgen.

Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) en burgemeester Ahmed Aboutaleb hebben daar afspraken over gemaakt.

In korte tijd is het aantal incidenten veroorzaakt door bewoners fors toegenomen. Sinds augustus zijn er volgens Aboutaleb 69 incidenten gemeld. In de periode daarvoor (april-juli) waren dat er ‘nog maar’ twintig.

Het AZC Beverwaard ging twee jaar geleden open. In de eerste tijd was er volgens de gemeente nauwelijks overlast en waren er weinig klachten van omwonenden.