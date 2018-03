Aboutaleb: Geweldige opsteker voor Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb is trots dat Unilever voor Rotterdam heeft gekozen. „Het is een geweldige opsteker voor Nederland en Rotterdam. We hebben de afgelopen weken uitgekeken naar dit nieuws, er waren gisteravond al wat signalen, het is geweldig dat de bevestiging er nu is.”

De burgemeester denkt dat er meerdere redenen zijn waarom het Rotterdam is geworden. „Ik denk dat het niet alleen om het fiscale klimaat gaat, maar dat Rotterdam vooral een plek is waar het goed zaken doen is. Ook een plek waar de belangen van Unilever goed gediend zijn, waar het minder een prooi zal zijn voor overnames”, zei hij. „Maar we gaan er vooral van uit dat Rotterdam ook een mooie plek is voor Unilever om internationaal handel te drijven.”

Ook de brexit zal volgens hem hebben meegespeeld. „Dat zijn allemaal factoren die in het hoofd van de leiding van Unilever hebben gespeeld.” Hij wil niet echt ingaan op zijn rol als lobbyist. „Nog niet zo lang geleden heb ik contact gehad met Unilever Nederland en hier over gesproken. Ook met de minister-president en vele anderen. Wat we konden doen, hebben we gedaan.”