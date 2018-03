Aboutaleb: geen tijd te verspillen

Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft er na de eerste exitpoll in Rotterdam bij de partijen op aangedrongen op te schieten met de vorming van een nieuwe raad. „Het is niet aan mij om analyses te maken. Dat moeten de partijen zelf doen. Het is vooral belangrijk hoe we onze stad in beweging houden. We moeten snel vooruit. Met vraagstukken als de armoede, het milieu, werkgelegenheid is hier geen tijd te verspillen”, zei Aboutaleb tegen de NOS.

Hij wil de partijen helpen om nader tot elkaar te komen. „Morgen moeten de partijen de scherven zien te lijmen. Ik ben bereid om een potje lijm aan te bieden.”