Aboutaleb: aangifte lek vertrek topambtenaar

Burgemeester Ahmed Aboutaleb doet namens de gemeenteraad van Rotterdam aangifte wegens het vermoedelijk lekken van vertrouwelijke informatie over het vertrek van gemeentesecretaris Ina Sjerps. Het AD publiceerde vorige week donderdag bijzonderheden over de vertrekregeling. In het geheime deel van een raadvergadering is volgens de krant twee dagen eerder meegedeeld dat de gemeente nog veertien maanden gedeeltelijk het salaris van de gemeentesecretaris doorbetaalt, als aandeel in het advieswerk dat Sjerps verricht voor de Erasmus Universiteit.

Aboutaleb heeft in overleg met het presidium besloten aangifte te doen. „Het schenden van geheimhouding raakt de kern van de relatie tussen gemeenteraad en college van B en W. Het is bovendien een strafbaar feit”, meldt de gemeente Rotterdam maandag.

Volgens het AD zou wethouder Adriaan Visser (organisatie, D66) in het geheime deel van de raadsvergadering „schoorvoetend” hebben toegegeven dat de eerdere berichtgeving van de krant over de kwestie „grotendeels klopt”. In die besloten bijeenkomst beantwoordde het college vragen over het onverwachte vertrek van de gemeentesecretaris. Een vertrekregeling was nodig, zo zou in het geheime deel van de vergadering zijn gebleken, omdat Sjerps voor onbepaalde tijd was aangesteld.

De gemeente meldde begin oktober dat Sjerps haar functie van gemeentesecretaris per 3 oktober neerlegt en per 1 november strategisch adviseur is van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens de gemeentesecretaris paste de functie „minder dan ik had gehoopt”.

Het AD schreef dat het na haar aantreden in september vorig jaar „niet boterde tussen Sjerps en haar collega’s, onder wie wethouder Visser en burgemeester Aboutaleb”. Zij zou behoren tot de hoogst verdienende ambtenaren van de stad, maar wel binnen de Wet Normering Topinkomens blijven. Verder meldt de krant dat zij bij de universiteit is ‘gedetacheerd’ met de afspraak dat de gemeente haar salaris voorlopig gedeeltelijk doorbetaalt, als compensatie voor het verlies van haar oude topinkomen.