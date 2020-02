Aboutaleb: 2500 euro boete voor ouders van kind dat mes draagt

Ouders in Rotterdam van wie hun kind voor de tweede keer betrapt wordt met een mes op zak, moeten een boete van 2500 euro betalen. Dat zei de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, maandag bij Radio Rijnmond. Met de maatregel moet het ‘messenprobleem’ onder jongeren in Rotterdam worden aangepakt.

Aboutaleb noemt het „buitengewoon zorgelijk” dat ouders van betrapte kinderen soms „vrij laconiek” reageren op het feit dat hun kind een mes op zak heeft. „Wij zijn er in Rotterdam op uit om die ouders te treffen”, zei Aboutaleb. Hij kondigde aan dat ouders van kinderen bij wie voor het eerst een mes wordt aangetroffen een waarschuwing krijgen. Bij een tweede keer krijgen zij een last onder dwangsom, wat neerkomt op een boete van 2500 euro. „En dat is veel geld”, zei Aboutaleb, die als burgemeester het recht heeft zo’n dwangsom op te leggen.

Aboutaleb is niet tegen een eventueel verbod op het dragen van messen, maar volgens hem kan dat wel even duren. „De wetgeving duurt in Nederland een tijdje. In de meantime beginnen we met de mogelijkheden die we al hebben, namelijk een last onder dwangsom.”