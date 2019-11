‘Aboulouafa schond regels voor social media’

De weggestuurde Leidse politiechef Fatima Aboulouafa hield zich niet aan de regels en afspraken die binnen de politie gelden voor het gebruik van social media. Daardoor kwam het tot een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen Aboulouafa en haar collega-teamchefs en direct leidinggevende, zegt korpschef Erik Akerboom.

Akerboom schrijft dat in een brief aan maatschappelijke organisaties en migrantengroeperingen die bij hem een klacht hadden ingediend over de Haagse politieleiding. De organisaties legden onder meer een verband tussen het op non-actief stellen van Aboulouafa en haar melding over mogelijke misstanden op bureau Hoefkade. Aboulouafa werkte tot eind september 2018 op dat Haagse bureau. Volgens Akerboom hebben de organisaties in die kwestie „een onjuiste voorstelling van de gang van zaken”.

Na het vertrek van Aboulouafa uit Den Haag werd zij in mei 2019 aangesteld als teamchef in Leiden-Midden. Akerboom stelt dat Aboulouafa toen berichten op social media begon te plaatsen en zich daarin uitte op een manier die door collega-teamchefs als „onheus en onveilig werd ervaren”.

Volgens de korpschef is Aboulouafa daar meerdere keren op aangesproken, maar bleef ze via social media kritiek uiten die volgens haar collega’s intern gecommuniceerd had moeten worden. „Uiteindelijk kwam het tot een onherstelbare vertrouwensbreuk tussen mevrouw Aboulouafa en haar collega-teamchefs en direct leidinggevende”, aldus Akerboom.