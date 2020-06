Abortusorganisatie Women on Web: Spanje blokkeert ons

De website van de Nederlandse organisatie Women on Web, die voorlichting geeft over abortus en vrouwen via internet begeleidt bij het beëindigen van hun ongewenste zwangerschap, is in Spanje onbereikbaar gemaakt. De organisatie heeft de Spaanse autoriteiten en internetproviders onlangs gevraagd de blokkade op te heffen, maar zegt geen antwoord te hebben gekregen. Daarop heeft Women on Web een klacht ingediend bij de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

Volgens de organisatie is het blokkeren van de site in strijd met de vrijheid van meningsuiting en informatie. Dat dit juist gebeurt in een tijd waarin mensen door de coronapandemie massaal thuiszitten maakt het nog erger, vindt Women on Web. „De maatregelen die zijn ingesteld om de verspreiding van Covid-19 te voorkomen, hebben de toegang tot anticonceptie, morning-afterpillen en veilige abortuszorg belemmerd.”

Women on Web komt voort uit Women on Waves. Die organisatie helpt vrouwen die een veilige abortus willen uit landen waar dat niet is toegestaan, door ze op een boot mee te nemen naar internationale wateren, waar ze de abortus kunnen ondergaan. Via Women on Web kunnen vrouwen medische begeleiding op afstand aanvragen en pillen bestellen waarmee ze thuis hun zwangerschap kunnen beëindigen. De organisatie wil zo een medisch veilig alternatief bieden en voorkomen dat vrouwen hun toevlucht zoeken tot gevaarlijke methodes.

„Door de website te censureren, heeft Spanje zich aangesloten bij notoire landen op het gebied van censuur als Brazilië, Saudi-Arabië en Turkije”, aldus de organisatie, die geen officiële melding heeft gekregen over de reden van de blokkade.

Abortus is in Spanje wettelijk toegestaan tot 14 weken zwangerschap. In Nederland mag het tot 22 weken en als er „zeer zwaarwegende medische redenen” zijn tot 24 weken.