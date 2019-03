Abortusklinieken niet vervolgd

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet af van strafrechtelijke vervolging van de abortusklinieken Casa. Door complexe regelgeving is er volgens het OM te veel onduidelijkheid ontstaan over wat gedeclareerd mocht worden.

De abortusklinieken werden in 2017 failliet verklaard, waardoor veel ophef ontstond en zorgen over de abortushulpverlening in Nederland. Daarbij waren er vermoedens van subsidiefraude en fraude met declaraties. De zorgaanbieders zouden afspraken hebben gemaakt om bij zorgverzekeraars duurdere behandelingen te declareren dan volgens de regels was toegestaan. De klinieken werden onder meer verdacht van oplichting en valsheid in geschrift.

Uit het fraude-onderzoek blijkt dat Casa 2 miljoen euro meer had gedeclareerd dan toegestaan. Maar volgens het OM ontbreekt „wettig en overtuigend bewijs” om de verdachte voor subsidiefraude te vervolgen.