ABN wil snel aandeel duurzame energie omhoog

ABN Amro wil het aandeel duurzame energie de komende jaren sneller vergroten. „Het aandeel hernieuwbare energie in de energieportefeuille wordt steeds groter. Vorig jaar was het 7 procent, dit jaar is het 15 procent en volgend jaar wordt dat 20 procent”, aldus een woordvoerder van de bank.

Bestuursvoorzitter Kees van Dijkhuizen zegt erover tegen de NOS: „We beloven dat we de goede dingen gaan doen, niet alleen erover praten. We zijn onze energie-investeringen nu aan het verduurzamen.” De bank deed de belofte zondag tijdens een bijeenkomst met bankiers in New York bij de Verenigde Naties. Ook ABN Amro ondertekende daar de zogeheten Principles for Responsible Banking. Daarin staat onder meer dat geprobeerd wordt meer te doen om de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.

Volgens de bank is het met dit beleid evident dat hiermee het aandeel van de leningen die uitstaan aan olie- en gasbedrijven op de (hele) lange termijn een stuk kleiner wordt. Wanneer de bank volledig in duurzame energie wil zitten is niet bekend. „Het is nog te vroeg om te zeggen wanneer dat precies zal zijn, maar dat zal ver voor 2050 zijn”, zegt Van Dijkhuizen.