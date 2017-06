Abdelkader Benali voorzitter Libris Prijs

Oud-winnaar van de Libris Literatuur Prijs Abdelkader Benali zal de jury voorzitten voor de 25e Libris Literatuur Prijs, die in 2018 wordt toegekend. Hij zal op 7 mei volgend jaar bekendmaken welke roman de opvolger wordt van Alfred Birney’s De tolk van Java, het bekroonde boek van dit jaar.

De Libris Literatuur Prijs is de prijs voor de beste Nederlandstalige roman van het afgelopen jaar met een prijzengeld van in totaal 65.000 euro (2.500 euro voor ieder van de zes genomineerde auteurs en 50.000 euro voor de winnaar). De winnaar ontvangt ook een bronzen legpenning, ontworpen door Irma Boom.

De in Marokko geboren Benali werd in 1997 voor de prijs genomineerd voor zijn romandebuut Bruiloft aan zee. Hij won de Libris Literatuur Prijs in 2003 voor De langverwachte.