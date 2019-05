„Abdelaziz A. was informant van de AIVD”

De Syriër Abdelaziz A., die momenteel vastzit op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, was tussen december 2016 en januari 2018 een informant van de inlichtingendienst AIVD. Dat melden bronnen rond het onderzoek aan Nieuwsuur.

A. sprak verschillende malen af met enkele AIVD-medewerkers en kreeg bij die gelegenheden ook betaald, in totaal enkele duizenden euro's. Welke informatie hij aan de inlichtingendienst verstrekte, is onduidelijk.

Najaar 2017 kreeg Abdelaziz A. landelijke bekendheid toen Syrische activisten zeiden hem te herkennen vanwege zijn jihadistische verleden. Dat gebeurde na een filmvertoning in debatcentrum De Balie in Amsterdam. Ruim een jaar later werd hij opgepakt op verdenking van onder meer lidmaatschap van terreurorganisatie Jabhat Al-Nusra.