ABC-eilanden door conflict zonder fruit

De grenzen tussen Venezuela en de eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao blijven afgesloten. Dat liet de Venezolaanse vicepresident El Aissami dinsdag via Twitter weten. Zes vragen, zes antwoorden.

Wat is er aan de hand?

President Nicolas Maduro van Venezuela stelde op 5 januari dat de verbindingen tussen zijn land en Aruba, Bonaire en Curaçao, de zogenaamde ABC-eilanden, verbroken moesten worden. Dat betekent dat er geen schepen meer van en naar de eilanden in de Caraïbische Zee mochten varen. Aanvankelijk zou de blokkade 72 uur duren. Dinsdag bleek dat de grens langer dicht blijft, in ieder geval tot vrijdag.

Waarom blokkeert Venezuela de grens?

Volgens Maduro smokkelen maffiosi waardevolle spullen, voedsel en bodemschatten zoals goud en ertsen van Venezuela naar de ABC-eilanden. Die zouden schuldig zijn aan het faciliteren van de smokkel. „Door deze criminaliteit verdwijnen er goederen die de diensten voor ons volk en de kwaliteit van het leven in Venezuela ernstig ondermijnen”, aldus Maduro.

Wat zit er achter?

De relatie tussen Venezuela en buurlanden zoals Colombia en de ABC-eilanden is gespannen. Die spanningen worden opgevoerd door de slepende politieke en economische crisis in het Zuid-Amerikaanse land. De ruim 30 miljoen inwoners zuchten onder het economische wanbeleid van de links-populistische Maduro en zijn voorganger Hugo Chavez (1954-2013). Dinsdag meldde de financiëncommissie van het Venezolaanse parlement dat het land in 2017 onder 2616 procent inflatie leed en dat de economie met 15 procent is gekrompen.

Volgens Maduro is de malaise het gevolg van een economische oorlog tegen zijn land. Omringende landen zouden bijvoorbeeld te weinig doen tegen smokkelaars.

Wat zijn de gevolgen van de blokkade?

De bewoners op de ABC-eilanden hebben er veel last van. Op Aruba, Bonaire en Curaçao arriveren geen schepen met voedsel meer. De kraampjes met vers fruit zijn snel leeg. Ook het vliegverkeer tussen Venezuela en met name Curaçao heeft last van de blokkade. Meerdere vluchten zijn geannuleerd.

Wanneer wordt de blokkade opgeheven?

Vicepresident El Aissami eist op Twitter dat er eerst een concreet actieplan in werking treedt tegen de smokkelaars die straffeloos zouden opereren.

Venezuela zou volgens diplomatieke bronnen in het land bereid zijn de blokkade onmiddellijk op te heffen zodra het beoogde overleg tussen de Venezolaanse regering, Nederland en de eilandbesturen begint.

Wordt er dan nog niet gepraat?

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken en president Rhuggenaath van Curaçao wel. Hij is teleurgesteld over de beslissing van Venezuela om de sluiting van de grenzen te verlengen. „Samen met Aruba is Curaçao al enkele dagen in nauw overleg met Venezuela over de bestrijding van de smokkel. We hebben daarover ook al afspraken gemaakt. Ik vind het jammer dat het land zich op deze manier opstelt.”

Het ministerie van Buitenlandse Zaken erkent het probleem met de smokkelaars en zegt dat er „constructieve gesprekken” worden gevoerd met de Venezolanen om tot een oplossing te komen. Vrijdag vindt het volgende overleg plaats.