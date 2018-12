Abattoir VanDrie Group hervat slachtingen

Het slachthuis van de VanDrie Group in het Belgische Hasselt hervat maandag zijn slachtactiviteiten, maar wel met een aangepaste manier van werken.

Het Hasseltse abattoir, onderdeel van de VanDrie Group uit Apeldoorn, kwam in opspraak toen Animal Rights beelden van dierenmishandeling in het bedrijf naar buiten had gebracht. De slachtingen werden afgelopen maandag stilgelegd.

Volgens VanDrie mogen de zogeheten drijfstokken, waarmee de dieren in het gezicht werden geslagen of in de anus gepord, niet meer worden gebruikt. Ook elektrische prikkers zijn vanaf nu verboden. Krijgen de medewerkers te maken met onwillige kalveren, dan wordt de slachtlijn stilgelegd en worden ‘experts in dierenwelzijn’ ingeschakeld, belooft het bedrijf.

VanDrie Group is naar eigen zeggen wereldmarktleider op het gebied van kalfsvlees, kalvervoeders en kalfsvellen.