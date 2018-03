Aardbevingen krijgen aandacht op Koningsdag

Bij de viering van Koningsdag in Groningen op 27 april wordt niet voorbijgegaan aan de problemen die de aardgaswinning in de provincie hebben veroorzaakt. Dat heeft commissaris van de Koning René Paas maandagmorgen laten weten tijdens een persconferentie over het programma voor de nationale feestdag. De koninklijke familie viert dit jaar Koningsdag mee in Groningen.

„Het is noodzakelijk aandacht te besteden aan de problemen in de provincie, zoals de aardbevingen”, aldus Paas. Maar niet alleen de ellende komt aan de orde, ook de toekomst en de energietransitie.

De koninklijke familie vierde de nationale feestdag in 2004 voor het laatst in de noordelijkste provincie. Máxima schreef destijds modegeschiedenis door met een rode pet en een kek spijkerjasje te verschijnen. Drenthe is de provincie waar de Oranjes het langst niet zijn geweest: in 2002 woonden ze daar Koninginnedag bij.