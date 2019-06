Aardbeving van 2,5 in Garrelsweer

In Groningen is zondagochtend rond 7.00 uur een aardbeving gemeten, meldt het KNMI. De beving had een kracht van 2,5 en is daarmee een van de zwaardere. Het epicentrum lag in Garrelsweer. Op Twitter melden veel mensen dat ze de schok goed hebben gevoeld. Een half uur later was er nog een lichte naschok.

Bij het schadeloket van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) waren nog geen meldingen binnengekomen over schade. Een woordvoerder verwacht in de loop van zondag daarover een update te kunnen geven.

Op 22 mei deed zich een relatief zware beving van 3,4 voor bij Westerwijtwerd. Die heeft geleid tot ruim 4400 schademeldingen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Een staatje van het KNMI laat zien dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.