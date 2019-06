Aardbeving met kracht van 1.9 bij Appingedam

Bij het Groningse Appingedam is donderdagmiddag een aardbeving geweest. Die had volgens het KNMI een kracht van 1.9. De trilling gebeurde rond 15.37 uur.

Het is de veertiende aardbeving in een maand tijd in de provincie Groningen en de vierde beving sinds het begin van juni. Zondag was er een beving met een kracht van 2.5 bij Garrelsweer. Op 22 mei was er een relatief zware beving van 3.4 bij het dorp Westerwijtwerd. Na die schok kwamen bijna 4500 schademeldingen binnen.

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied rond Loppersum en Appingedam.