Aardbeving met kracht van 1.1 bij Weert

Bij het Limburgse Weert heeft zich vrijdagochtend vroeg een aardbeving met een kracht van 1.1 voorgedaan. De beving vond om 03.12 uur plaats. Het was de eerste zogenoemde tektonische beving in Nederland dit jaar, blijkt uit gegevens van het KNMI.

In tegenstelling tot Groningen, waar aardbevingen het gevolg zijn van gaswinning, hebben bevingen in Limburg een natuurlijke oorzaak. Ze zijn het gevolg van bewegingen van breuken in de aardkorst. Deze bewegingen ontstaan door tektonische krachten aan de randen van platen.

De laatste tektonische beving was op 13 december bij het Limburgse Susteren. Die had een kracht van 1.3. Vorig jaar vonden in Nederland in totaal acht tektonische bevingen plaats, allemaal in Limburg. De zwaarste had toen een kracht van 1.4 en was op 6 januari bij Heerlen.