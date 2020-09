Bij het Groningse Westeremden heeft zich donderdagochtend een aardbeving voorgedaan. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,0.

Dinsdag werd een aardbeving met een kracht van 2,0 gemeld waarvan het epicentrum in Roodeschool lag.

De aardbevingen in het gebied worden veroorzaakt door de jarenlange gaswinning. De zwaarste beving tot nu toe deed zich voor in augustus 2012 bij het gehucht Huizinge (gemeente Loppersum). Die had een kracht van 3,6.