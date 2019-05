Aardbeving Groningen: gewekt door een nachtmerrie

Nee, een wekker hebben de bewoners van het Groningse Westerwijtwerd en omgeving woensdagochtend niet nodig. Om exact 5.49 uur schudt een aardbeving duizenden mensen uit de noordelijkste provincie van Nederland letterlijk wakker.

De slaap van de meeste noorderlingen is meteen geweken, want een beving van 3.4 op de Schaal van Richter is geen kleinigheid. „Opeens begon het hele huis te schudden en te klapperen”, tekent een verslaggever op uit de mond van een geschokte Groningse. Eerder trilde de bodem in het hoge noorden alleen heviger in Huizinge (2012) en Westeremden (2006); respectievelijk 3.6 en 3.5 op de schaal van de Amerikaanse seismoloog.

De gaswinning is veranderd in een nachtmerrie, verklaart minister-president Mark Rutte al snel op de televisie. Mooi gesproken, maar weinig Groningers worden warm van de woorden van de premier. Er is al zoveel beloofd en het afschalen van de gaswinning heeft nieuwe aardbevingen niet kunnen voorkomen.

Om hun verdriet te uiten, hijsen machteloze Groningers hun vlaggen halfstok. Boze boeren uit de provincie zoeken een uitlaatklep voor hun woede. Ze koersen met hun trekkers naar de gemeente Loppersum om daar te demonsteren. Met de voortdurende aardbevingen en de schade waarvoor ze telkens in de buidel moeten tasten, hebben de agrariërs het helemaal gehad.