Aardbeving bij Garrelsweer

Bij het Groningse Garrelsweer is dinsdagavond rond 19.30 uur een aardbeving geweest. Volgens de eerste melding van het KNMI had de beving een kracht van 2,0. Later werd dat gecorrigeerd naar 1,9.

Bij RTV Noord hebben zo’n twintig mensen de beving gemeld. Een van hen liet weten dat haar deuren klapperden van de schok. Een ander zat op de bank en sprong op toen de aarde trilde. „Mijn man dacht dat er mensen binnen kwamen stormen, ik zei dat het een aardbeving was. Helaas heb ik gelijk.”

Garrelsweer werd deze zomer ook al getroffen door een aardbeving. Die beving had een kracht van 2,5 en volgde vrij snel op een relatief zware beving van 3,4 bij Westerwijtwerd. De bevingen in Groningen zijn het gevolg van de gaswinning in het gebied.