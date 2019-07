Aardappelhandel vatbaar voor witwassen

Aardappel- en uienhandelaren zijn volgens het Openbaar Ministerie vatbaar voor grootschalige witwaspraktijken. Ondergrondse bankiers en geldkoeriers leveren tientallen miljoenen euro’s af bij Nederlandse handelaren, die boodschappentassen vol contant geld aannemen. In de periode 2014 tot begin dit jaar is bijna 150 miljoen euro aan contant geld door Nederlandse aardappel- en uienhandelaren aangenomen, meldt het OM.

Deze en vorige week zijn doorzoekingen gedaan bij zogenoemde agri-handelaren in Zeeland en Noord-Holland. Volgens het OM komt uit onderzoek een beeld naar voren van export van aardappelen en uien naar West-Afrika, waarbij met contant geld wordt afgerekend. Dat geld wordt vermoedelijk afgeleverd door tussenkomst van ondergrondse bankiers.

De onderzochte handelaren stellen dat zij contante bedragen accepteren omdat er geen goed werkend banksysteem zou zijn met bijvoorbeeld Mauritanië. Maar de handelaren overtreden waarschijnlijk anti-witwaswetgeving, waarin een meldplicht is opgenomen voor contante betalingen vanaf 10.000 euro, aldus het OM. Verschillende banken en accountants hebben verdachte transacties gemeld bij het centrale meldpunt Financial Intelligence Unit-Nederland, de instantie waar bijvoorbeeld accountants en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden.

Het onderzoek gaf volgens het OM zicht op geldlopers en ondergrondse bankiers die vermoedelijk crimineel geld naar de Nederlandse aardappel- en uiensector laten stromen. De bedrijven lenen zich met deze constructies voor het witwassen van misdaadgeld, aldus het OM. Banken accepteren stortingen van het geld in beginsel, omdat er een verklaring voor is: daadwerkelijk geleverde aardappelen of uien.

Doordat de regels voor contante betalingen in Nederland soepeler zijn dan in EU-landen als België en Frankrijk, is het voor criminelen aantrekkelijk om hier contant geld wit te wassen, stelt het OM. Begin deze maand kwamen de ministers van Financiën en Justitie en Veiligheid met voorstellen die witwassen krachtiger moeten tegengaan. Zo wordt het handelaren verboden meer dan 3000 euro contant aan te nemen.