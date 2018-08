Aapje ontsnapt uit verblijf in Blijdorp

Een jonge kuifmakaak is ontsnapt uit zijn verblijf in Diergaarde Blijdorp. Het twee jaar oude aapje circuleert in de buurt van het verblijf, meldt de Rotterdamse dierentuin. „We verwachten dat hij in de buurt zal blijven. Het zijn sociale dieren. We proberen hem zo rustig mogelijk te vangen en weer terug te brengen naar zijn moeder”, laat een woordvoerster weten.

De dierentuin heeft een klein gebied rond het verblijf met linten afgezet. Kuifmakaken zijn maar kleine aapjes.

In Blijdorp ontsnapte in 2007 een vele malen grotere aap van zijn eiland: de gorilla Bokito. Die takelde een bezoekster ernstig toe.