Aanzienlijke schade door branden

Bij branden is de afgelopen dagen aanzienlijke schade ontstaan aan een appartementencomplex in Apeldoorn en een autobedrijf in Waverveen. Bij een brand in het Groningse Blijham is zaterdagavond asbest vrijgekomen.

De grote brand die zondagmiddag leidde tot de ontruiming van een flat in Apeldoorn begon in een sauna. „De bewoner is door de brandweer van het balkon gehaald”, liet een woordvoerder van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland weten. Twee mensen zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk hebben ze rook ingeademd. Voor circa dertig flatbewoners werd opvang geregeld in een sporthal.

Wat er mis was met de sauna wordt onderzocht. Het appartement liep grote brandschade op. „In de overige appartementen is er wel wat rook- en waterschade maar het lijkt mee te vallen”, aldus de woordvoerder. Het had wat voeten in de aarde voordat een van de bewoners van haar balkon kon worden gehaald. De ladderwagen van de brandweer kwam vast te zitten toen hij plotseling moest remmen voor een fotograaf.

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak was van de brand die in de nacht van zaterdag op zondag woedde bij een autobedrijf in het Utrechtse Waverveen. Toen de brandweer arriveerde stonden er zeker tien personenwagens in brand. Door de harde wind sloeg het vuur gemakkelijk over. Rond 8.00 uur had de brandweer de brand onder controle.

Een brand zondagavond in een aantal garageboxen aan de Hoofdweg in het Groningse Blijham ging met veel rookontwikkeling gepaard. Getuigen meldden dat er explosies te horen waren. Bij de brand is asbest vrijgekomen. „Deze is waarschijnlijk in de directe omgeving verspreid. Wij zorgen dat dit wordt opgeruimd”, aldus de brandweer. Omwonenden krijgen informatie over hoe er met het asbest omgegaan moet worden. „Ons advies voor nu: laat het liggen.”