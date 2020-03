‘Aanzienlijk minder reizigers’ in bus en trein Brabant

Het is de laatste dagen rustiger in de treinen en bussen in Noord-Brabant. Sinds de oproep van de overheid aan Brabanders om contacten te mijden en zoveel mogelijk thuis te werken vanwege het coronavirus „merken we aanzienlijk minder reizigers op de stations en de bussen”, zegt OV-NL, de koepelorganisatie van openbaarvervoerbedrijven.

De daling begon de ochtend na de oproep van de overheid. Inmiddels blijft het aantal reizigers stabiel op het lagere niveau. OV-NL weet niet of de reizigers thuisblijven of ervoor kiezen om met de auto naar het werk gaan, zonder andere forenzen om zich heen. „Van mensen die er niet zijn, weten we niet waar ze wel zijn”, aldus een woordvoerder. In de rest van het land zien de vervoerders een „heel lichte, heel beperkte daling” van het aantal reizigers.

De vervoerders hebben maatregelen genomen om de kans op verspreiding van het coronavirus te verkleinen. Conducteurs pakken geen chipkaarten meer aan, omdat ze dan misschien de handen van reizigers kunnen aanraken. De conducteur houdt het controleapparaat naar voren en de reiziger moet de chipkaart ervoor houden. Bij loketten moeten mensen zo veel mogelijk pinnen. Verkopers leggen de kaartjes op de toonbank en geven het niet in de handen van de reizigers. Treinen, bussen, trams en metro’s worden iedere nacht schoongemaakt.

Bescherming ligt ook aan het gedrag van de reizigers, die onder meer in hun elleboog moeten hoesten en niezen. Besmetting is niet 100 procent uit te sluiten „maar dat kan ook bij de kassa van de supermarkt of op een vliegveld gebeuren, overal waar mensen bij elkaar komen is risico aanwezig. Dat probleem speelt wereldwijd.”