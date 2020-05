Aanvullende afspraken hebben goedkeuring van ondernemers

Ondernemers zijn blij met aanvullende afspraken die vakbonden, kabinet en ondernemersorganisaties hebben gemaakt over het tweede noodpakket voor ondernemers. Dat meldden MKB-Nederland en VNO-NCW in een reactie op de aanpassingen.

Volgens de ondernemersorganisaties wordt de vergoeding voor vaste lasten verdubbeld en zijn nadere afspraken gemaakt over hoe ondernemingen kunnen herstructureren. „Met de verlenging en de extra vergoeding kunnen we naar verwachting weer extra bedrijven en mensen helpen om door deze zware tijd te komen”, zo klinkt het.

De vergoeding voor vaste lasten gaat van maximaal 20.000 euro naar maximaal 50.000 euro. Ook komt er meer ruimte voor „noodzakelijke herstructuring” van bedrijven die gebruikmaken van de loonkostenvergoeding (NOW).

Volgens Jacco Vonhof, voorman van MKB-Nederland, was in eerste instantie sprake van een te mager tweede noodpakket als het gaat om de tegemoetkoming voor vaste lasten. „Met een ruime verdubbeling van deze vergoeding komt er nu meer lucht voor een grotere groep ondernemers. Dat is winst voor heel veel mkb’ers.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, zette met name in op een verlenging en verbetering van de loonkostenvergoeding voor ondernemers. „En dat is gelukt. De uitdaging wordt nu om voor na de zomer bij een langer aanhoudende crisis het herstelvermogen van Nederland nog centraler te stellen.”