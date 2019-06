Aanvullen voorraad strooizout alweer begonnen

Hoewel de middagtemperaturen er bepaald nog geen aanleiding toe geven, is Rijkswaterstaat toch al begonnen met het op peil brengen van de voorraad strooizout. In Kampen arriveerde maandag een schip met 1,7 miljoen kilo zout afkomstig uit Duitsland.

De zoutvoorraad in Kampen moet de komende tijd worden aangevuld met circa 25 miljoen kilo zout. De landelijke voorraad zout van Rijkswaterstaat moet nog met 80 miljoen kilo worden aangevuld.

Door direct na het einde van het winterseizoen te starten, hebben leveranciers voldoende tijd om te leveren en het zout is in de zomer goedkoper dan in de winter. Het zout ligt opgeslagen op vier centrale zoutloodsen, verspreid door het land. Vanuit deze loodsen worden de 56 steunpunten van Rijkswaterstaat bevoorraad.

Volgens Rijkswaterstaat werd afgelopen winter iets meer dan 56 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is flink minder dan het tienjarig gemiddelde van 90 miljoen kilo per jaar. In de winter van 2017-2018 werd 90 miljoen kilo zout over de wegen uitgestrooid.