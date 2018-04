Aanvallen op Syrië tergen Russen

Met kruisraketten en straaljagers hebben de VS, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk zaterdag in alle vroegte doelen aangevallen in Syrië. Het zijn vergeldingsaanvallen die de Amerikaanse president Donald Trump eerder had aangekondigd na de vermeende gifgasaanval op de Syrische stad Douma vorig weekend.

De Russische president Vladimir Poetin heeft de acties fel veroordeeld. Hij noemde het een aanval op een wettige regering die door Rusland wordt geholpen in de strijd tegen terroristen. De Amerikaanse acties tegen Syrië maken de humanitaire ramp in dat land volgens Poetin alleen maar erger.

In een toespraak op de Amerikaanse televisie zei Trump dat het doel van de aanvallen is om „een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.” Volgens de Britse premier Theresa May was de aanval „beperkt, gericht en effectief” en bedoeld om „het barbaarse gebruik van chemische wapens in Syrië” tegen te gaan. De Franse minister van Defensie Florence Parly zei dat de aanval van de Franse luchtmacht „geenszins op daar gelegerde Russische soldaten gericht was”.

Premier Mark Rutte toonde al enkele uren na de aanval begrip voor de gezamenlijke aanval die hij „proportioneel en weloverwogen” vindt. „Het kabinet acht het waarschijnlijk dat gifgas is gebruikt en dat het Syrische regime hier achter zit. De internationale gemeenschap kan dit niet accepteren.”

Ook Duitsland schaart zich achter de aanvallen van zaterdagochtend in Syrië. „Onze Amerikaanse, Britse en Franse bondgenoten hebben hun verantwoordelijkheid genomen als permanente leden van de Veiligheidsraad”, zei bondskanselier Angela Merkel.

Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad van regeringsleiders, liet weten dat de Europese Unie zich met al haar bondgenoten opstelt aan de kant van gerechtigheid. Ook NAVO-chef Jens Stoltenberg sprak steun uit voor de aanvallen.

Een van de voornaamste doelen was een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus. Daarnaast was een wapenopslag ten westen van Homs doelwit, waar het gifgas sarin zou worden bewaard. Ook een belangrijk doelwit was een opslag- en commandocentrum, eveneens bij Homs.