Aanvallen op Syrië tergen Russen

Amerika, Frankrijk en Engeland hebben zaterdagochtend vroeg met kruisraketten en straaljagers drie doelen aangevallen in Syrië. Het gaat om vergeldingsaanvallen die de Amerikaanse president Trump eerder aankondigde voor de vermeende gifgasaanval op de Syrische stad Douma afgelopen weekeinde. Rusland heeft de aanvallen scherp veroordeeld en stelt dat de acties niet zonder gevolgen kunnen blijven.

In de vroege ochtend zetten de drie landen de aanval in op de doelen die te maken zouden hebben met het Syrische chemische wapenprogramma. Volgens de Amerikaanse generaal Dunford was een van de doelen een wetenschappelijk onderzoekscentrum in de buurt van Damascus. Het tweede doel was een wapenopslag ten westen van Homs, waar onder meer het gifgas sarin zou worden bewaard. Het derde doel was een opslag- en commandocentrum, eveneens bij Homs.

In een toespraak op de Amerikaanse televisie zei Trump dat het doel van de aanvallen is om „een sterke afschrikking te creëren tegen de productie, verspreiding en het gebruik van chemische wapens.” Hij haalde fel uit naar Rusland en Iran die het regime van de Syrische president Assad steunen. „Aan Iran en Rusland: ik vraag wat voor land geassocieerd wil worden met massamoord.”

Rusland reageerde woedend op de aanvallen en aantijgingen. De Russische ambassadeur in de VS, Anatoli Antonov, stelde dat de acties „niet zonder gevolgen kunnen blijven.” In een verklaring stelde hij beledigingen aan het adres van de Russische president Poetin „onacceptabel en ontoelaatbaar” te vinden.

Volgens de Britse premier May restte de betrokken landen echter geen andere optie dan militaire acties omdat diplomatieke maatregelen tegen Syrië werden geblokkeerd. „De aanval was een boodschap voor iedereen die chemische wapens gebruikt. We kunnen niet toestaan dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt; in Syrië of in de straten van het VK of waar dan ook in de wereld”, zei ze refererend aan de vergiftiging van de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in Salisbury vorige maand.