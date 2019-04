Aanval cyberspionnen op ambassades Nederland

Nederlandse ambassades in het Midden-Oosten en in Centraal-Azië zijn aangevallen door buitenlandse cyberspionnen. Dat gebeurde in 2017 en 2018. De inlichtingen- en veiligheidsdienst AIVD zegt dat er „geen kwetsbare informatie is buitgemaakt”, doordat de aanvallen werden ontdekt, waarna „op het juiste moment maatregelen zijn getroffen”.

De AIVD zegt niet wie achter de aanvallen zitten, wel dat één en dezelfde inlichtingendienst verantwoordelijk wordt gehouden voor alle incidenten. De AIVD kan niet zeggen waar de aanvallers naar op zoek waren. „Andere landen zijn geïnteresseerd in inzicht in ons diplomatieke verkeer. Het zou kunnen zijn dat ze gewoon wilden meelezen, het kan ook zijn dat ze gericht op zoek waren naar specifieke informatie”, aldus een woordvoerster.