Aantallen vogels op boerenland flink afgenomen

De aantallen van veel boerenlandvogels zoals de grutto en de kieviet zijn sinds 1990 flink afgenomen. Zo zijn er 70 procent minder grutto’s en patrijzen dan dertig jaar geleden. Sovon Vogelonderzoek Nederland publiceert vrijdag de Boerenlandvogelbalans 2020 waarin de cijfers worden toegelicht.

„We zien niet alleen een achteruitgang in de aantallen, ook de verspreiding wordt minder en bovendien loopt het nest- en broedsucces terug”, aldus onderzoeker van Sovon Erik Kleyheeg. In het onderzoek is gekeken naar de 26 meest voorkomende soorten op het boerenland.

Vogels die vooral op erven of in struiken leven, doen het minder slecht. Het verschilt volgens het onderzoek enorm per soort, maar daar is het beeld positiever dan bij vogels die in weides nestelen zoals de grutto. De groep van het open boerenland is in amper dertig jaar met bijna 70 procent afgenomen.

„Droogte, monocultuur en de vele aanwezige roofdieren zorgen ervoor dat er te weinig kuikens uitvliegen”, zegt Inge van der Zee van de Bond Friese VogelWachten. In vergelijking met acht jaar geleden vliegen er al een stuk minder kuikens uit. Volgens Van der Zee is er snel actie nodig om de vogels te helpen.