Aantal zonneparken verdrievoudigd

De hoeveelheid energie die bedrijven en woningen opwekken via zonnepanelen is vorig jaar flink toegenomen vergeleken met 2017. De toename was bij bedrijven (71 procent) veel groter dan bij woningen (37 procent) en is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vooral toe te schrijven aan de aanleg van zonneparken. Waren dat er in 2017 nog 22, vorig jaar telde Nederland 65 zonneparken.

Op daken van woningen stond in 2018 voor 2300 megawatt aan vermogen van zonnepanelen opgesteld, een jaar eerder was dat voor 1680 megawatt. Woningen in Almere, Amsterdam en de stad Utrecht wekten de meeste energie op met panelen.

Volgens het CBS is op basis van de gebruikte registraties bij bedrijven en woningen minimaal 95 procent van het totale opgesteld vermogen in Nederland in kaart gebracht. De informatie komt onder meer van de Nederlandse certificeringsautoriteit Certiq en de fiscale aftrekregeling van de Belastingdienst.