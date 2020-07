Aantal ziekenhuisopnames door corona stijgt nog niet

Ziekenhuizen zien nog geen toename van het aantal opnames van coronapatiënten, ondanks de recente stijging van het aantal besmettingen. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vrijdag weer tot onder de honderd gezakt. Het daalde van 106 naar 91, volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit komt doordat het aantal patiënten op verpleegafdelingen hard daalde, van 91 naar 74. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is stabiel. Al een week zijn het er 15 tot 17.

Op de intensive cares liggen ook 592 mensen met andere aandoeningen. Dat betekent dat het totaal aantal patiënten op de intensive cares is gestegen van 598 naar 609. Dit schommelt nu al bijna twee maanden rond de 600. Onder normale omstandigheden behandelen ic’s zo’n 900 mensen.

Het aantal coronabesmettingen is de afgelopen weken toegenomen. Als dat gebeurt, kan het betekenen dat een tijd later het aantal ziekenhuisopnames en het aantal sterfgevallen stijgen.