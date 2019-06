Aantal zelfdodingen gedaald in 2018

Het aantal mensen dat een einde aan hun leven maakten, is vorig jaar uitgekomen op 1829. Dat zijn er 88 (5 procent) minder dan in het voorgaande jaar, maakte statistiekbureau CBS bekend.

Het ging om 1176 mannen en 653 vrouwen. Onder mannen waren er echter 10 procent minder zelfdodingen dan een jaar eerder, bij vrouwen nam het aantal iets toe. Het aantal zelfmoorden onder mannen is al jaren ongeveer twee keer zo hoog als bij vrouwen.

Onder jongeren tot 20 jaar daalde het aantal zelfdodingen vorig jaar van 81 tot 51. Bij 20- tot 40-jarigen steeg het aantal zelfdodingen van 400 naar 464.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is het aantal zelfdodingen gedaald tot het niveau van 2012. Begin jaren tachtig was het zelfdodingscijfer in Nederland het hoogst. In 2007, voor de financiële crisis, was dit het laagst.