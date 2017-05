Aantal woningontruimingen fors gedaald

Het aantal woningen dat door de gerechtsdeurwaarder in 2016 is ontruimd, ligt fors lager dan in het jaar ervoor. In totaal werden vorig jaar 8100 woningen leeggehaald, 18 procent minder dan in 2015 toen 9900 woningen werden ontruimd, maakte de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders maandag bekend.

Als redenen voor de daling geeft Wilbert van de Donk, voorzitter van de KBvG, het betere contact dat verhuurders en deurwaarders leggen met huurders. Dat gaat niet alleen professioneler, de gesprekstechnieken zijn verbeterd en er is meer oog voor de problemen van de schuldenaar. „Daarom lukt het steeds vaker om ontruimingen te voorkomen.”

Ook de aantrekkende economie werkt mee, aldus Van de Donk, die de toekomst met vertrouwen tegemoet ziet. „We denken dat deze trend zich de komende jaren voortzet.”

Ontruimen is volgens Van de Donk de meest ingrijpende opdracht van een verhuurder aan een gerechtsdeurwaarder. De bewoners moeten het huis verlaten en hun spullen worden uit de woning gehaald. „Voordat het zover komt, hebben de verhuurder en de gerechtsdeurwaarder samen al veel energie gestoken in het voorkomen van de ontruiming. Alleen brieven sturen is achterhaald. We bellen, gaan op huisbezoek en zetten social media in om contact te leggen met de huurder.”

Het aantal beslagen nam in 2016 ook af, met 7 procent (van ruim 630.000 naar ruim 590.000).