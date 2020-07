Aantal woninginbraken bijna op oude niveau

Het aantal woninginbraken is, na een dip vanwege de coronacrisis, bijna op het oude niveau. Een woordvoerster van de korpsleiding heeft berichtgeving van het AD hierover bevestigd.

Afgelopen week werd volgens de politie in Nederland 510 keer ingebroken, dat zijn zestig inbraken minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Tijdens de coronabeperkingen van maart tot en met juni werd 6951 keer ingebroken tegen 11.041 in dezelfde periode vorig jaar. Dat was een daling van 37 procent.

Nadat veel Nederlanders thuis gingen werken, daalde het aantal inbraken fors. Eind april lag het aantal woninginbraken 60 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. In de week van 27 april tot 3 mei werd 294 keer aangifte gedaan, tegen 731 in 2019. Sinds de versoepelingen loopt het aantal inbraken weer op. Halverwege mei lag het aantal woninginbraken nog steeds ongeveer een kwart lager dan normaal.

„Door de versoepelingen gaan meer Nederlanders naar hun werk en wordt het drukker op de weg. Inbrekers zien hun kansen daardoor snel stijgen’, zegt projectleider woninginbraak bij de nationale politie Sybren van der Velden maandag in het AD. Volgens hem vermijden inbrekers confrontatie en geweld in tegenstelling tot straatrovers. „Ze willen snel naar binnen en naar buiten. Als mensen dus thuis zijn, blijven ze weg.”