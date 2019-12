Aantal winkels daalt in tien jaar tijd met 11 procent

Het aantal winkels in Nederland is de afgelopen tien jaar met 11 procent afgenomen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn vooral winkelvestigingen verdwenen waar cd’s, dvd’s, fototoestellen en baby- en kinderkleding worden verkocht; producten die meer en meer online worden aangeschaft. Begin dit jaar telde Nederland bijna 86.000 fysieke winkels. In 2010 waren dat er nog ruim 97.000 duizend.

Het aantal tuincentra nam wel toe, net als het het aantal winkels in woninginrichting en zaken waar mobiele telefoons worden verkocht.

De afname van het aantal fysieke winkels valt samen met een verdere groei van onlineshoppen. Afgelopen jaar kocht 79 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder iets via internet. In 2012 was dat nog 64 procent. Het aantal webwinkels verdrievoudigde in de afgelopen jaren.