‘Aantal vrouwen in ziekenhuistop toegenomen’

Het aantal vrouwen aan de bestuurlijke top van ziekenhuizen is de afgelopen vijf jaar met bijna 25 procent toegenomen. Het percentage vrouwen in raden van bestuur en raden van toezicht ligt bij de ziekenhuizen nu op 34 procent. Dat meldt TIAS School for Business and Society.

De voorzitters van de raden zijn over het algemeen nog steeds man, aldus de school op basis van de eigen Hospital Leadership Monitor 2019.

De Monitor gaat de diversiteit na in de top van alle algemene en academische ziekenhuizen en vier categorale ziekenhuizen in Nederland.