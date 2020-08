Aantal vooraanmeldingen deeltijdpabo met 21 procent gestegen

Het aantal mensen dat zich dit jaar heeft ingeschreven voor een pabo-opleiding in deeltijd, is met dik 21 procent gestegen ten opzichte van vorig jaar. Er was al jaren een stijgende trend, maar deze toename is erg fors, aldus een woordvoerster van de Vereniging Hogescholen in reactie op een bericht in De Telegraaf.

Het gaat nog wel om voorinschrijvingen, het kan dus zijn dat mensen nog van de opleiding afzien. Vorig jaar om deze tijd schreven 2266 studenten zich voorlopig in voor een deeltijdopleiding als basisschoolleraar, dit jaar 2744. Of de stijging ook met de onzekerheden door de coronacrisis te maken heeft, weet de vereniging niet, maar zij vermoedt van wel.

Verklaringen zijn wel de grote kans op een baan in het onderwijs, dat naar leerkrachten snakt, en de ruimere mogelijkheden om een deeltijdopleiding te volgen, bijvoorbeeld naast ander werk. Zo kan het meer in eigen tempo. Tevens wordt gekeken naar wat een kandidaat al kan en of er daarom voor bepaalde vakken een vrijstelling kan worden gegeven.

Aanleidingen zijn ook de grote media-aandacht voor het onderwijs en de wens van veel mensen om iets te doen wat belangrijk is voor de maatschappij: „Het gevoel dat je een verschil kunt maken.”

Ook met de inschrijvingen voor een voltijdsopleiding gaat het goed: daarvoor is 13 procent meer aan vooraanmeldingen dan vorig jaar.