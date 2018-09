„Aantal vluchten Schiphol tot 2023 bevriezen”

Omwonenden van Schiphol verzetten zich tegen een verdere groei van de luchthaven en stellen dat uitbreiding tot 2023 op wettelijke gronden onmogelijk is. Pas wanneer aan veiligheids- en milieunormen wordt voldaan en het Nederlandse luchtruim opnieuw is ingedeeld, kan Schiphol mogelijk weer groeien. „Tot 2023 en mogelijk later is de veiligheid niet op orde en is er geen ruimte meer voor groei”, bevestigt Kees van Ojik namens de omwonenden een bericht in De Telegraaf.

Van Ojik heeft zitting in de Omgevingsraad Schiphol (ORS), een adviesorgaan van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin hebben gemeenten, luchtvaart, bewoners, milieugroepen en andere belanghebbenden zitting. De ORS zal voor het einde van het jaar een advies uitbrengen over de ontwikkeling van Schiphol tot 2030.

Als voorschot daarop stellen de omwonenden dat uitbreiding van de vluchten tot 2023 niet mogelijk is. „De feiten zijn ongemakkelijke waarheden waar niemand onderuit kan”, zegt Van Ojik. Hij stelt dat de geluidnormen op drie plaatsen worden overschreden: bij de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en in de omgeving van Leimuiden. „Er is geen ruimte meer voor groei en eerder zou Schiphol moeten krimpen van 495.000 vluchten nu naar ongeveer 470.000 vluchten, om binnen de wettelijke normen te blijven.”

Hij wijst ook op de conclusie van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De OVV constateerde in april: „Een besluit over verdere groei van luchthaven Schiphol kan pas worden genomen als de maatregelen zijn getroffen en de veiligheidsrisico’s structureel zijn verminderd”.

De vertegenwoordiger van de omwonenden in de ORS meent een sterke onderhandelingspositie te hebben. „De rechter staat gedogen niet toe en de OVV noemt uitbreiding op dit moment onverantwoord. Bovendien kan Luchtverkeersleiding Nederland pas op zijn vroegst in 2023 het luchtruim opnieuw indelen.”

De luchthaven Schiphol kon nog geen reactie geven.