‘Aantal verkeersdoden onderstreept plan aanpak veilig verkeer’

„De kille cijfers van vandaag onderstrepen het belang van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 waarin minister van Nieuwenhuizen de ambitie heeft uitgesproken om naar nul verkeersslachtoffers te gaan in 2050.” Dat stelt de SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) woensdag in een reactie op het CBS-bericht over het aantal verkeersdoden van vorig jaar.

In 2019 eisten verkeersongevallen 661 levens, zeventien minder dan in 2018 toen onderzoekers de grootste stijging zagen in bijna dertig jaar. De verkeersveiligheid in Nederland is de afgelopen jaren niet verbeterd, aldus de SWOV.

„Om bij te dragen aan het plan heeft het kabinet eind vorig jaar 50 miljoen euro per jaar vrijgemaakt om gemeentelijke en provinciale wegbeheerders te ondersteunen bij het nemen van effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen, zoals het veiliger maken van gemeentelijke en provinciale wegen. Naast het nemen van maatregelen die verkeersongevallen moeten voorkomen, is het ook belangrijk om te blijven leren van ongevallen in het verkeer, onder andere door van elk dodelijk ongeval de toedracht te onderzoeken”, aldus de SWOV

Eind 2020 publiceert SWOV haar jaarlijkse Monitor Verkeersveiligheid, met daarin een nadere analyse van de cijfers over zowel verkeersdoden als ernstig verkeersgewonden.