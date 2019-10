Aantal verkeersdoden door alcohol toegenomen

Het aantal mensen dat omkomt in het verkeer ten gevolge van alcoholgebruik is de afgelopen jaren bijna verdrievoudigd. Volgens de NOS vielen in 2016 13 doden bij ongelukken gerelateerd aan alcohol en waren dat er vorig jaar, in 2018, 36. De NOS baseert dat op cijfers die de omroep opvroeg bij de politie.

Tot en met september dit jaar kwamen 29 mensen om het leven door alcoholgebruik in het verkeer, weet de NOS. Het aantal ongevallen waarbij alcohol een rol speelt was in 2016 2379, in 2018 waren het er 2731.

Waarom je een ander mens wordt achter het stuur

Hoe het kan dat het aantal ‘alcoholongelukken’ is toegenomen, weet de politie niet. Een mogelijke verklaring is de combinatie van alcohol- en drugsgebruik door automobilisten, citeert de NOS een woordvoerder. „Wij zien helaas een stijging van het gebruik van drugs in het verkeer.”