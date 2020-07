Aantal vakantiegangers halveerde in maart

Vanwege de coronamaatregelen halveerde in maart het aantal Nederlanders dat op vakantie ging. Ook de vakantie-uitgaven gingen door de helft. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Januari en februari golden nog als relatief goede vakantiemaanden. Toen gingen Nederlanders nog meer op vakantie dan een jaar eerder. Maar in maart pakten slechts 1,5 miljoen vakantiegangers de koffers, 1,7 miljoen minder dan een jaar eerder. Zowel het aantal vakanties in binnen- als buitenland halveerde. Vooral in de eerste weken van de maand vertrokken mensen nog naar hun vakantiebestemming. Eind maart ging slechts een enkeling op vakantie.

De vakantiegangers gaven in maart 600 miljoen euro uit, tegen 1,2 miljard een jaar eerder. In januari en februari nam het CBS nog een kleine stijging in de vakantie-uitgaven waar.