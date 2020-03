Aantal vakantieboekingen loopt terug door corona

De Nederlandse reiswereld ziet het aantal boekingen teruglopen vanwege het coronavirus. „Nu is de schade nog niet zo groot, maar de onrust moet niet te lang duren”, zegt directeur Frank Oostdam van brancheorganisatie ANVR dinsdag.

„Bij de zakelijke reizen, congressen en cruises merken wij de invloed van corona zeker. Bij de vakantiereizen is dit minder. Mensen boeken hun reis toch vaak een aantal maanden vooruit en we weten niet hoe de situatie over een half jaar is”, aldus Oostdam. Het is volgens hem niet zo dat mensen massaal annuleren. Wel worden veel schoolexcursies naar bijvoorbeeld Noord-Italië geannuleerd.

Volgens de directeur zijn mensen niet eens zo bang dat zij het virus oplopen, maar meer dat ze twee weken in quarantaine moeten blijven als ze ziek zijn geworden. „Dat je in een hotel zit en er niet uit kunt.”