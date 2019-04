Aantal vaccinaties loopt in heel Nederland terug

In vrijwel alle Nederlandse gemeenten is de vaccinatiegraad de afgelopen vijf jaar gedaald. Uitschieters naar beneden zijn er echter niet langer uitsluitend op de Biblebelt.

Dat blijkt uit een analyse die het Nederlands Dagblad maakte van de cijfers van de bmr-prik tussen 2013 en 2017. Bmr staat voor de infectieziekten bof, mazelen en rodehond. In 344 Nederlandse gemeenten ging het percentage gevaccineerde kinderen omlaag, terwijl het in slechts 34 gemeenten gelijk bleef of steeg.

In streken met een grote SGP-aanhang is de bereidheid tot inenten traditioneel het laagst. Maar er zijn inmiddels diverse gemeenten met een zeer lage vaccinatiegraad waar de SGP niet groot is.

Terschelling

Terschelling is het duidelijkste voorbeeld, daar is 74 procent van de kinderen ingeënt tegen bof, mazelen en rodehond. Maar ook gemeenten zoals Edam-Volendam (85 procent), Zeewolde, het Noord-Hollandse Bergen en het Groningse Westerwolde (alle 87 procent) zitten fors onder het gemiddelde. De vaccinatiegraad in deze gemeenten is vergelijkbaar met die in plaatsen zoals Rijssen-Holten en Werkendam.

Snelle dalers

Landelijk daalde het aandeel voor bmr gevaccineerde kinderen in vijf jaar tijd van 95 naar 93 procent. Maar in sommige plaatsen was de afname veel sterker. Boven aan de lijst met snelle dalers staan gemeenten zoals Eemnes, Beek, Westerwolde, Strijen en Zeewolde. Hier lag de vaccinatiegraad aanvankelijk tussen de 96 en de 100 procent, maar daalde die tot onder de 90 procent. Er staan ook twee gemeenten uit de Biblebelt in de top tien van snelle dalers: Noord-Beveland (van 93 naar 82) en Urk (69 naar 58 procent).

In ongeveer een op de twaalf gemeenten steeg de vaccinatiegraad – tegen de landelijke trend in. Daaronder zitten ook diverse gemeenten met een grote SGP-aanhang, zoals Alblasserdam, Nunspeet, Aalburg en Zwartewaterland.

Vertrouwen herstellen

Volgens staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is er „geen eenduidige oorzaak aan te wijzen voor de dalende vaccinatiegraad.” Hij heeft het RIVM gevraagd meer onderzoek te doen naar factoren die hierin een rol spelen. Daarnaast wil hij met betere voorlichting het vertrouwen in het Rijksvaccinatieprogramma herstellen.

Deze maandag spreekt Blokhuis in Kesteren over vaccinatie op een regioavond van de christelijke patiëntenvereniging NPV. Deze plaats ligt in Neder-Betuwe, de gemeente met de laagste vaccinatiegraad in Nederland (54,2 procent).

Cijfers over 2018 zijn er nog niet gepubliceerd, maar het lijkt erop dat de vaccinatiegraad in dat jaar stabiel is gebleven, meldde het RIVM de eerste maand van het jaar.