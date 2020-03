Aantal uiterwaarden dicht om hoogwater in weekeinde

Een aantal uiterwaarden langs de grote rivieren is de komende dagen afgesloten vanwege de hoge waterstanden. De afsluiting is volgens Staatsbosbeheer nodig om dieren die een droog plekje hebben opgezocht niet te laten schrikken. Dan zouden zij in het water kunnen springen en verdrinken.

De Rijn bereikt volgens Rijkswaterstaat zaterdag een hoogste stand van 13,60 meter boven NAP bij Lobith. Dat is wat hoger dan eerder verwacht, omdat het in het stroomgebied van de rivier onverwacht veel heeft geregend. Dat geldt ook voor het stroomgebied van de Maas, die daardoor niet zo snel daalt als gedacht. Vrijwillige dijkwachten van waterschap Limburg blijven vrijdag en zaterdag nog inspectierondes lopen in Midden- en Noord-Limburg. Zondag is de waterstand van de Maas naar verwachting weer normaal voor de tijd van het jaar.

Het water in de IJssel stond na de hoogwaterperiode in februari nog steeds hoog. Daar komt nu nieuw hoogwater bij. Diverse voet- en wandelpaden langs de rivier lopen onder water, net als kades. De waterstand in het IJsselmeer en de Veluwerandmeren is volgens Rijkswaterstaat hoog.

De dijken kunnen waterstanden zoals voor het weekeinde verwacht makkelijk aan. Waterschappen verwachten net als in februari wel veel belangstelling voor de watervlaktes.