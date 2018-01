Aantal taps inlichtingendiensten openbaar

Het aantal telefoon- en internettaps van de inlichtingendiensten wordt voortaan jaarlijks openbaar gemaakt. De ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Ank Bijleveld (Defensie) hebben dat besloten.

De afluisterstatistieken waren geheim, maar komen standaard in de jaarverslagen van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD te staan. Ollongren en Bijleveld laten weten dat ze de gegevens openbaar maken omdat ze transparant willen zijn.

De Raad van State (RvS) bepaalde in december dat er een nieuw besluit nodig was na een afgewezen verzoek van Reporter Radio om openbaarheid over de statistieken uit eerdere jaren. Volgens de RvS was onvoldoende gemotiveerd waarom het aantal taps geheim zou moeten blijven. De tapstatistieken van de afgelopen jaren worden in maart gepubliceerd op de websites van de AIVD en Defensie.