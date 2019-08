Aantal strafzaken fors gedaald

Het aantal strafzaken daalt al jaren fors. Afgelopen jaar werden er door het Openbaar Ministerie ruim 170.000 rechtbankstrafzaken ingeschreven. Twee jaar geleden waren dat er een kleine 191.000, in 2008 waren het er maar liefst 263.000, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer dan de helft van de door het OM aangebrachte strafzaken, kwam uiteindelijk niet voor de rechter. De zaak werd bijvoorbeeld geseponeerd of met een boete afgedaan. Sinds 2008 is het mogelijk voor het OM om zaken buiten de rechter om te regelen. Vorig jaar gebeurde dat bijna 30.000 keer, iets minder vaak dan de jaren daarvoor. De Raad voor de Rechtspraak sprak daar eerder al zijn zorgen over uit. „Het is aan rechters om te oordelen over schuld en onschuld. Als daaraan wordt getornd, raakt dat de kern van de democratische rechtsstaat.”