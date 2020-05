Aantal sterfgevallen daalt voor derde week op rij

Vorige week zijn in totaal tussen de 3700 en 4300 mensen overleden. Het aantal sterfgevallen daalt hiermee voor de derde week op rij, al is de daling kleiner dan vorige week. Nog steeds overlijden vanwege het coronavirus meer mensen dan gebruikelijk. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het RIVM weet van zeker 607 mensen dat die zijn overleden aan Covid-19 in de week van 20 april. Het totale sterftecijfer ligt tussen de 600 en 1200 gevallen hoger dan gemiddeld in een van de eerste tien weken van dit jaar. De onderzoekers verwachten dat dit verschil grotendeels kan worden verklaard omdat niet iedereen die overlijdt aan het coronavirus, ook als zodanig wordt geregistreerd. Dat gebeurt alleen als mensen zijn getest op het virus, wat lang niet altijd het geval is.

Ook in verpleeg- en verzorgingstehuizen daalde het aantal sterfgevallen. Maar ook hier was de daling in de week van 20 april kleiner dan de week daarvoor. Vorige week zijn ongeveer 1200 bewoners van verpleeg- en verzorgingstehuizen overleden, twee derde meer dan gebruikelijk.

De onderzoekers hebben geschat hoeveel mensen zijn overleden op basis van de overlijdensberichten die ze tot nu toe hebben ontvangen. Normaal gesproken doen ze dat op basis van ongeveer 85 procent van de gegevens. De schatting van deze week is onzekerder omdat de gegevens rond Koningsdag later binnenkwamen, zoals altijd rond feestdagen.